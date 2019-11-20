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Darüşşafaka Tekfen başantrenörü Selçuk Ernak: Savaşmaktan başka çaremiz yok

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.11.2019 23:06 | Son Güncelleme

Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Joventut'u 92-86 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, istikrarlı bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Bütçe olarak hücum kalitesi ile rakip takımlara üstünlük sağlayacak durumda olmadıklarının altını çizen Selçuk Ernak, "Savaşmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Darüşşafaka Tekfen başantrenörü Selçuk Ernak: Savaşmaktan başka çaremiz yok

Ernak, Volkswagen Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "İstikrarlı oynadık ve 40 dakika boyunca savaştık. Oyuncularım ve kendi adıma çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Bütçe olarak hücum kalitesi ile rakip takımlara üstünlük sağlayacak durumda olmadıklarının altını çizen Selçuk Ernak, "Savaşmaktan başka çaremiz yok. Darüşşafaka Tekfen takımının ana kimliği bu. Buna dönüş yapmak üzere gayret içindeyiz." diye konuştu.

Joventut Başantrenörü Carles Duran ise yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Maçın sonuna kadar savaşmaya çalıştık. Darüşşafaka Tekfen'i galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Deplasmanda fazla top kaybı yaparsanız kazanmanız zor olur." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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