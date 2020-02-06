Datça Badem Çiçeği Festivali başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan ’Datça Badem Çiçeği Festivali’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılım bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak olan festivalde, en iri badem kimin, en hızlı badem kıran kim yarışmalarının yanı sıra, halk oyunları ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinliklere yer verilecek.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “7-8-9 Şubat’ta herkesi Badem Çiçeği Festivaline bekliyoruz. Badem çiçeği, baharın müjdecisidir. Bahar, Datça’ya Anadolu kar altındayken gelir, yani Datça’nın kışı yazından bile güzeldir. Bir şeyi ben değil, biz olarak yapabiliyorsak güzel. Bir kent, kentlilerle hep birlikte yönetiliyorsa güzel. Bir etkinliği bile o kentteki insanlarla beraber yapabiliyorsak, güzel”dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Her noktasında birbirinden farklı ve eşsiz güzellikleriyle, yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz

Muğla’mızın incisi Datça’da Badem Festivali ile buluşuyoruz. Bize baharın geldiğini müjdeleyen :Badem Çiçeği’ festivalinin bu yıl 3’üncüsü düzenleniyor. Ege ve Akdeniz’in birbiriyle kucaklaştığı Datça’da, bu kentin yaşayanları olarak sevgi içerisinde, hoşgörü içerisinde bizde kucaklaşmalıyız çünkü biz Muğla’da büyük bir aileyiz” dedi.

