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Datça Badem Çiçeği Festivali başlıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 06.02.2020 19:29 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan ’Datça Badem Çiçeği Festivali’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılım bekleniyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak olan festivalde, en iri badem kimin, en hızlı badem kıran kim yarışmalarının yanı sıra, halk oyunları ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinliklere yer verilecek.Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “7-8-9 Şubat’ta herkesi Badem Çiçeği Festivaline bekliyoruz.

Datça Badem Çiçeği Festivali başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan ’Datça Badem Çiçeği Festivali’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılım bekleniyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılacak olan festivalde, en iri badem kimin, en hızlı badem kıran kim yarışmalarının yanı sıra, halk oyunları ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinliklere yer verilecek.
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “7-8-9 Şubat’ta herkesi Badem Çiçeği Festivaline bekliyoruz. Badem çiçeği, baharın müjdecisidir. Bahar, Datça’ya Anadolu kar altındayken gelir, yani Datça’nın kışı yazından bile güzeldir. Bir şeyi ben değil, biz olarak yapabiliyorsak güzel. Bir kent, kentlilerle hep birlikte yönetiliyorsa güzel. Bir etkinliği bile o kentteki insanlarla beraber yapabiliyorsak, güzel”dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Her noktasında birbirinden farklı ve eşsiz güzellikleriyle, yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz

Muğla’mızın incisi Datça’da Badem Festivali ile buluşuyoruz. Bize baharın geldiğini müjdeleyen :Badem Çiçeği’ festivalinin bu yıl 3’üncüsü düzenleniyor. Ege ve Akdeniz’in birbiriyle kucaklaştığı Datça’da, bu kentin yaşayanları olarak sevgi içerisinde, hoşgörü içerisinde bizde kucaklaşmalıyız çünkü biz Muğla’da büyük bir aileyiz” dedi.

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Muğla Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
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Sabah
07:59
Öğle
13:26
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Didem Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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