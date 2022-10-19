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Datça'da balıkçı tekneleri kış sezonuna hazırlanıyor

19.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da balıkçı tekneleri kış sezonuna hazırlanıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde kış sezonu öncesi, balıkçı tekneleri çekek yerine götürülerek bakım ve onarımları yapılıyor.

İlçede yaz döneminde olta balıkçılığı turizmi ile özel turlar düzenleyen balıkçı tekne sahipleri, kış sezonunda balık avına çıkabilmek için teknelerini bakıma aldı.

Vinç yardımıyla karaya çekilerek bakım ve onarıma alınan tekneler, işlemlerin ardından yeniden mavi sularla buluşacak.

Tekne sahibi Mehmet Doğan, AA muhabirine, balıkçı teknelerinin her sene yıllık bakımları olduğunu söyledi.

Yıpranan motor, boya ve gövde bakım onarım işlemlerini yaparak kış sezonuna hazırlandıklarını anlatan Doğan, daha sonra balık avı için denizlerle yeniden buluşacaklarını ifade etti.

Baran Akyüz ise Datça’da yazın tekne turu, kışın balıkçılık yaptıklarını, teknelerini de belirli dönemlerde bakıma aldıklarını dile getirdi.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça balıkçı teknesi

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