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Datça'da erkenci bakla ve bezelye hasadına başlandı

21.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak: - "İlimiz genelinde 1800 dekar alanda baklagil ekilişi yapıldı. Bu ekimin 200 dekarı Datça'da"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da erkenci bakla ve bezelye üreticileri, hasadına başladıkları ürünlerinden bu sezon yüksek verim bekliyor.

Datça ilçesinde 200 dekarda 20 bin ton civarında rekolte bekleyen üreticiler, erkenci bakla ve bezelye hasadı yapıyor. Erken saatlerden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, el emeğiyle topladıkları bakla ve bezelyeleri özenle ayıklıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünler, çeşitli işlemlerin ardından tarım işçileri tarafından selelere alınıyor.

Daha sonra çuvallanan ürünler manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, kentte alternatif ürünler yetiştirerek üreticilere destek olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "ekilmeyen arazi kalmasın" projesi çerçevesinde geçen yıl yüzde 75 hibeli baklagil tohumunu üreticilere dağıttıklarını belirten Saylak, "Datça, Muğla'nın çok özel bir mikroklima bölgesi. Her mevsim sıcak oluşu sebebiyle burada Türkiye'deki en erken çıkan turfanda ürünlerin hasadı yapılıyor. İlimiz genelinde 1800 dekar alanda baklagil ekimi yapıldı. Bu ekimin 200 dekarı Datça'da ve şu an hasadı başladı. Burada asıl amaç hem üretimi desteklemek hem de Türkiye'nin baklagile olan ihtiyacını karşılamak." dedi.

Bezelye ve baklanın tarlada 12 liradan alıcı bulduğunu ve talebin fazla olduğunu vurgulayan Saylak, şöyle konuştu:

"Biz bu yıl sonbahar ekiliş dönemi için yaklaşık 850 dekar destekleme vereceğiz. Şu an gelen talepler bu ancak rakam artacaktır. Hasadı aldıktan sonra aynı topraklara güz domatesi ekilişleri yapılacak. Dekara 1-1,5 ton civarında bezelye verimimiz var ve bu son derece yüksek bir oran. Burada hem üretici memnun oluyor hem toprağı zenginleştiriyoruz. 1963 yılından bu yana Bakanlığımızın gen bankasında tutulan tohumları dağıtıyoruz. Ata ve yerel tohumları gen bankalarında koruyarak üreticilerimizle yerli ve milli tohumlarımızı paylaşıyoruz."

Üreticilerden Hasan Harıpçı ise 20 dönüm alana erkenci bakla ve bezelye ekimi yaptıklarını söyledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bakla ve bezelye ekimini sonbaharda yaptıklarını ve şu an hasadını gerçekleştirdiklerini anlatan Harıpçı, "Biz bakla ve bezelyeyi çocukluğumuzdan beri ekeriz. Bu yıl Müdürlükten yüzde 75 destek aldık. Datça birçok ürünün erkenci yetiştirilmesi ve hasat edilmesi açısından ender yerlerden. Erken hasat yapılması nedeniyle ürünler pazarda daha çok rağbet görüyor. Bu yıl kış şartlarının çetin geçmesi nedeniyle de biraz geç kaldı." dedi.

Harıpçı, tarlalarına bakla ve bezelyenin hemen ardından güz domatesi ekeceklerini anlatarak, bakla ve bezelyenin tarlayı besleyip güçlendirdiğini bu nedenle domatesten de iyi bir verim aldıklarını dile getirdi.

Üreticilerden Pakize Harıpçı ise günün ilk ışıklarıyla tarlada kadınlarla bakla ve bezelye hasadı yaptıklarını kaydetti.

Havaların bu yıl soğuk gitmesi nedeniyle hasadın yaklaşık bir ay geciktiğini anlatan Harıpçı, buna rağmen Türkiye'de ilk hasadı kendilerinin yaptığını ve elde edilen gelirden de memnun olduklarını ifade etti.

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