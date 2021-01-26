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Datça'da iki gün önce sahilde bulunan cesedin sığınmacıya ait olduğu belirlendi

26.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Datça'da iki gün önce sahilde bulunan cesedin sığınmacıya ait olduğu belirlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, Filistin uyruklu bir sığınmacıya ait olduğu tespit edildi.

Mesudiye Mahallesi Kabaklar Koyu sahilinde iki önce bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Cesedin, Bozburun'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken tekneden denize düşmesi sonucu kaybolan Filistin uyruklu Mohamad Sulıman'a (29) ait olduğu öğrenildi.

Mesudiye Mahallesi Kabaklar Koyu sahilinde 24 Ocak 2021'de bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

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