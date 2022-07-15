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Datça'da kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

15.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Datça Limanı'nda büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur (41), kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile iş yerinde oturduğu sırada işletmeye gelen 3 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okur ve Geremeli, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Geremeli ise Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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