Datça'da limana gelen caretta caretta vatandaşlar tarafından takip edildi

Datça limanındaki balıkçılar ve vatandaşlar tarafından takip edilen deniz kaplumbağasının bölgede yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Limanda restoran sahipleri ve balıkçıların verdiği balık ve ekmekleri yiyen caretta caretta, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Limanda balıkçılık yapan Ali Tunç, AA muhabirine, deniz kaplumbağasını ilk kez 2000'li yıllarda gördüğünü, uzun süre sonra 2017 yılından itibaren tekrar liman çevresinde gezindiğini söyledi.

Kaplumbağayı aralıklarla gördüklerini ve balık artıklarıyla beslediklerini aktaran Tunç, özellikle çocukların, carettayı besleyerek bölgeden gitmesini engellemeye çalıştıklarını kaydetti.

