YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Datça’da makilik alanda yangın

Datça’da makilik alanda yangın

MUĞLA HABERLERİ  | 14.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında 3 dönüm alan zarar gördü.Yangın bugün saat 09.00 sıralarında Datça merkezdeki bir sitenin yakınında meydana geldi.

Muğla’nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Yangın bugün saat 09.00 sıralarında Datça merkezdeki bir sitenin yakınında meydana geldi. Makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 araç ve 8 personel ile yangını büyümeden söndürdü. Yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Gonca Eczanesi
Merkez
Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tolga Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.