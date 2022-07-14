Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı (3)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır. Sadece 21 bin orman çalışanı veya diğer kuruluşlarımızla verilen mücadele, tek başına yeterli değil. Mutlak suretle aziz milletimizin de hassasiyeti, duyarlılığı, destekleri de bizim için son derece önemlidir, kıymetlidir." dedi.

Bakan Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu coğrafyadaki orman varlığının bir kader olduğunu, buna en az zarar vererek birlikte yaşamayı öğrenmek gerektiğini ifade etti.

Yangınlarla mücadelenin önemine işaret eden Kirişci, "Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır. Sadece 21 bin orman çalışanı veya diğer kuruluşlarımızla verilen mücadele, tek başına yeterli değil. Mutlak suretle aziz milletimizin de hassasiyeti, duyarlılığı, destekleri de bizim için son derece önemlidir, kıymetlidir." diye konuştu.

Kirişci, trafodan kaynaklanan yangının 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alınarak artık tehlike arz edemez hale getirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kendilerine bu mutlu anı yaşatan çalışanlara teşekkür eden Kirişci, "Bu basın toplantısından sonra o savaşçıları, o cengaverleri TOMA'nın kullanıcısını, diğer iş makinelerimizin operatörlerini ve sahada çalışan kardeşlerimize de bir kez daha şükranlarımızı yerinde sunmak için ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Gece 3-4 kez havadan denetim gerçekleştirdiklerin aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"Yine gece görev yapabilen helikopterlerimizle bunları yaptık. Sabah son bir kez bu kontrolü biz de yaptık, ekibimiz yapmaya zaten devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir mutlu sona geldik. Bakanlığımız, beraber çalıştığımız bütün ekibimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye sadece bir alanda değil hemen her alanda artık dünyaya önderlik ediyor. Biz 2023 yılından itibaren, inşallah Rabb'im hepimize gösterir, biz bir yeni yüzyıl tanımı yapıyoruz. Bu yeni yüzyılın adı Türkiye yüzyılı. Nedir bu Türkiye yüzyılı? Türkiye yüzyılı şu. Elbette Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ama daha önemlisi şu, artık Türkiye kendi 780 bin kilometrekare vatan toprağına sığınmış veya kıstırılmış bir ülke değil, bir bölgesel güç değil, artık Türkiye global bir oyuncu. Bunu kabul ederler etmezler, içimizde veya dışımızda bunu görmek istemeyenler olabilir. O anların kendi tercihleridir. Ama aziz milletimiz bunu takdir ettiği için AK Partimizi bu zamana kadar iktidarda tutmuştur. Vatandaşlara hizmet ederek oyuna talip olacağız."

Yangında 48 hava aracının, 300 hektarlık orman alanındaki yangının söndürülmesi sırasında etkin olarak kullanıldığına dikkati çeken Kirişci, çalışmaların başarılı şekilde yürütüldüğünü anımsattı.

- "Bu milletin kaynaklarını en etkin, en verimli ve en doğru yerde kullanıyoruz"

Gece görev yapabilen helikopterlerden de bahseden Kirişci, şunları söyledi:

"Gece görev yapabilen helikopterler meselesine gelince de, bu yönü itibarıyla da madem ki biz Türkiye yüzyılı diyoruz. böyle bir vizyon ortaya koyuyoruz, bu Türkiye yüzyılının bizim bakanlığımızın bir tarafında tarım, bir tarafında da orman var. Bizim gerek tarım gerekse de ormanla bu Türkiye yüzyılının altını dolduracak yeni birtakım stratejilerimiz, çalışmalarımız var. Bu onlardan bir tanesi. Biz de açıkçası, bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız. Her ne kadar bunlardan şu anda envanterimizde 10 tane bulunuyor olsa bile. Dolayısıyla bu milletin kaynaklarını en etkin en verimli ve en doğru yerde kullanmak adına biz gece görev yapabilen bu helikopterleri dün devreye almış olduk ve uçuşlarını gerçekleştirmiş oldular. İnşallah daha yüksek teknoloji, bu yapay zeka adını verdiğimiz uygulamalarımız da var şu anki halihazırdaki uygulamalarımız içerisinde. Biz bu vizyona uygun olarak dünyanın her daim önünde ve onlara rehberlik edecek, önderlik edecek bir duruş sergileyeceğiz."

(Bitti)

