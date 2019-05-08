Datome'nin Dörtlü Final üzüntüsü

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Datome, "Elimizden geleni yaptık ama Dörtlü Final'de oynayamayacağımı artık biliyorum. Takım arkadaşlarımla harika bir sezonu geride bırakırken en önemli hedefimizi gerçekleştirme aşamasında parkede olamayacağım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Sakatlığın bu sporun bir parçası olduğunu hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "Hayatta en önemli şey, tüm sorunlara rağmen kafayı kaldırıp önüne bakabilmektir. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama takım arkadaşlarımın, son yıllarda olduğu gibi beni üzmeyeceğini ve gururlandıracağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında bugün Galatasaray Doğa Sigorta ile yapacakları mücadeleyi de değerlendiren İtalyan oyuncu, "Bugün derbi maçımız var. Taraftarımızın tribünleri doldurarak salonu ısıtacağını ve takımını en iyi şekilde destekleyeceğini umuyorum." mesajını paylaştı.
Fenerbahçe Beko'da Datome'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joffrey Lauvergne de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında görev alamayacak. Tedavi süreçleri devam eden Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in bu maçlarda oynama ihtimalleri ise daha sonra belli olacak.
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