Dava dilekçelerini 46 yıldır daktilo ile yazıyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Meslek hayatında bilgisayarla hiç tanışmayan 73 yaşındaki Erzincanlı avukat Mehmet Çetinkaya, 46 yıldır dava dilekçelerini daktilo ile yazıyor.

Mesleğe 1976’da İstanbul’da başlayan ve 46 yıl avukatlık yapan Çetinkaya, hayatı boyunca çalıştığı 3 daktilosundan kopamadı.

Yaşının ilerlemesi nedeniyle hayatını, merkeze 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde geçiren Çetinkaya, kendisine başvuran vatandaşların dava dilekçelerini evinin bahçesinde hazırlıyor.

Avukat Çetinkaya, AA muhabirine, mesleği bırakıncaya kadar daktilodan ayrılmayacağını, daktilosuz bir hayat düşünemediğini söyledi.

- "Daktilonun sesi bana müzik gibi geliyor"

Daktilonun sesini sevdiğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Daktilonun yıllardır bana verdiği bir ses alışkanlığı var. Bilgisayarda o tuşların sesini almak mümkün değil. Daktilonun sesi bana müzik gibi geliyor. Bu nedenle daktiloyu bırakamıyorum. Bu daktiloyu da mesleğime başladığım ilk yıllardan bu tarafa kullanıyorum. Daktiloyu alışkanlıktan ve bana verdiği hazdan dolayı halen kullanmaya devam ediyorum. Hiçbir zaman bilgisayar kullanmadım ve halen daktilo ile işlerime devam etmekteyim. Şahsıma ait 3 tane daktilo var, birini Kemaliye'ye getirdim diğer iki daktilom ise İstanbul'daki büromda duruyor. Yazdığım dava dilekçelerini adliyede bulunan kalemdeki katip, hakim ve savcılar hemen fark ediyorlar. Tabi bilgisayara göre daha şekilli ve düzgün olduğu için onların da hoşlarına gidiyor."

Çetinkaya, kendisi gibi avukat olan kızlarına daktiloyu aşılamak için çok uğraştığını ama başaramadığını anlattı.

- "Avukat kızlarım daktiloya pek alışamadılar"

Yazdığı dava dilekçelerinin adliyede hemen tanındığını belirten Çetinkaya, "Daktiloyu, benim gibi meslekte çok eski olan meslektaşlarımın az bir bölümü kullanıyor, gençler artık daktilo kullanmıyor. İki tane avukat kızım var, onlar İstanbul'da avukatlık işlerini devam ettiriyorlar. Ben onlara arada bir tecrübeme binaen yardımcı oluyorum. Benim kızlarım maalesef daktiloya pek alışamadılar. Onlar, bilgisayarla yazılarını yazıyorlar. Ancak ben daktilo ile yazmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Çetinkaya, daktilo şeridi bulamadığı için yazı yazarken sorun yaşadığını ifade ederek, buna rağmen daktilosundan vazgeçemediğini dile getirdi.

Mesleğine devam ettiği müddetçe yazılarını daktilo ile yazamaya devam edeceğini vurgulayan Çetinkaya, "Maalesef benim emsalim olan avukat arkadaşlarımdan yüzde 90'ı kullandıkları daktiloyu bir kenara atıp bilgisayara geçmişler. Bu da tabi beni çok üzüyor. Çünkü tecrübeli eski avukatlar, eskiden hep daktilo kullanırlardı. Ama onlar da bir kenara atmışlar. Hatta daha da üzüldüğüm bürolarında bile muhafaza etmeyip, büro dışında bir yere götürüp atmışlar." ifadelerini kullandı.

