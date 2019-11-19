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David Beckham Falcao'yu transfer etmek istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2019 08:59 | Son Güncelleme

Inter Miami'nin kurucusu ve başkanı olan efsane İngiliz futbolcu David Beckham'ın, Galatasaray'ın golcü ismi Radamel Falcao'yu takımda görmek istediği belirtildi.

2020'den itibaren MSL'te mücadele edecek olan Inter Maimi'nin kurucu başkanı David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı. AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MSL'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

Beckham'ın forvet hattında Radamel Falcao ve Mario Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde Beckham'ın teknik direktörlük için ilk tercih olarak Serie A'da Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'yi belirlediği alternatif olarak ise Gatuso'yu düşündüğü yazıldı.

FALCAO, BAŞAKŞEHİR VE BRUGGE MAÇLARINDA YOK

Galatasaray’da uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao, Başakşehir ve Club Brugge maçlarında da sahada olamayacak.


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Anahtar Kelimeler:
david beckham falcao Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
daha biz goremedık lan
Galatasaraydami oynuyo laa Falcao biz niye gormedik ligi başindn beri izliyorum
mac seyretmeye yanına adam arıyor galiba...
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