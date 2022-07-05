David Beckham ile Victoria Beckham 23 yıllık evlilik yıl dönümünü kutladı

'Spice Girls' müzik grubunun dağılmasının ardından moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Victoria Beckham ile ünlü futbolcu David Beckham, 1999 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen Victoria Beckham ile David Beckham sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 23. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Victoria Becham, paylaşımında "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

David Beckham da eşine "23 sene önce 'Posh', ('Spice Girl' grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz." sözleriyle karşılık verdi.



