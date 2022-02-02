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David Beckham: Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim

02.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir podcast programına katılan David Beckham, eşi Victoria Beckham ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Beckham eşinin 25 yıldır farklı bir şey yemediğini söyledi.

David Beckham: Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim

Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, “Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim” dedi.

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Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söyledi.

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“Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum diyen Beckham eşiyle ilgili şunları anlattı:

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“Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum”"
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23 yıldır evli olan Beckham çiftinin Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (12) ve Harper (6) adında dört çocuğu bulunuyor.


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David Beckham
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