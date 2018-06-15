David Ospina adım adım Fenerbahçe'ye!

Son olarak Damien Comolli'yi sportif direktörlüğe getiren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Sarı Lacivertliler ile ilgili bugün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bleacher Report adlı internet sitesinin ünlü yazarı Dean Jones, Sarı Kanarya'nın Arsenal'da forma giyen David Ospina'yı transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı. İngiliz gazeteci, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "David Ospina, Fenerbahçe'ye gitme fikrine açık. Transferin bu yaz bitmesi yüksek ihtimal" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 29 yaşındaki Kolombiyalı eldiven, geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan Ospina, Petr Cech'in ardından Arsenal'ın ikinci kalecisi konumunda bulunuyor. (FANATİK)



