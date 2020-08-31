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David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 31.08.2020 21:02 | Son Güncelleme

Real Sociedad yeni transferi David Silva'nın Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester City'de uzun süre görev yaptıktan sonra bu sezon başında La Liga ekibi Real Sociedad'a transfer olan deneyimli oyuncu David Silva'nın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Real Sociedad kulübü resmi sitesi üzerinden test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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