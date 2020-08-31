David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester City'de uzun süre görev yaptıktan sonra bu sezon başında La Liga ekibi Real Sociedad'a transfer olan deneyimli oyuncu David Silva'nın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Real Sociedad kulübü resmi sitesi üzerinden test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
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