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Davraz Kayak Merkezi'nde mahsur kalan tatilcileri kurtarma çalışması başlatıldı

06.02.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan günübirlikçileri kurtarma çalışması başlatıldı.

Davraz Kayak Merkezi'nde mahsur kalan tatilcileri kurtarma çalışması başlatıldı

Hafta sonu kayak için merkeze giden ve akşam saatlerinde dönüşe geçen bazı tatilciler, etkisi artıran kar yağışından dolayı yol kapanınca araçlarında mahsur kaldı.

Yolun kapalı olduğunu öğrenen bazı tatilciler de tesiste beklemeye başladı.

Büyükhacılar mevkisinden kayak merkezine kadar maddi hasarlı kazalar ve kar nedeniyle yolun tıkalı olduğu, yaklaşık 1000 aracın yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Mahsur bazı kişiler, sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaşımında bulunarak yardım istedi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan bir otobüsteki Rus uyruklu öğrenciler araçtan tahliye edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Isparta Valiliği koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ile bazı sivil toplum kuruluşları mahsur kalanları kurtarmak için kapsamlı çalışma başlattı.

Ayrıca Isparta Valisi Aydın Baruş da çalışmaları yerinde denetmek için bölgeye gitti, AFAD ekipleri de araçlarında bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtmaya başladı.


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