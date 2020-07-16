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Davutlar’da trafik kazası, 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 16.07.2020 22:56 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Davutlar’da trafik kazası, 1 yaralı

Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Davutlar’da seyir halinde olan Yüksel K. yönetimindeki 09 AAD 865 plakalı otomobil ile Ozan Ç. yönetimindeki 09 RS 657 plakalı otomobil Orhan Gazi Caddesi’nde çarpıştı. Kazada sürücülerden Yüksel K. yaralanarak, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada, görgü tanıkları Davutlar Orhan Gazi Caddesi’ndeki aynı bölgede sürekli kaza olduğuna dikkati çekerek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Davutlar’da trafik kazası, 1 yaralı

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