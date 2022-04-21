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Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi

21.04.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Davutoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların pahalılık nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını ve zor bir kış geçirdiğini söyledi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu, siyasi partilerin ülkede iktidar olmak için kurulduğunu vurguladı.

Bu bakımdan tüm siyasi partiler için kendi partilerinin genel başkanının aday olmasından daha doğal bir durum bulunmadığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de Gelecek Partisi'ni kurarken en iddialı şekilde kurduk. O bakımdan hem TBMM seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialıyız. Ancak geldiğimiz tablo öyle bir tablo ki hepimizin hem kişisel hem de parti hesaplarının ötesinde uzlaşı kültürü ile Türkiye'yi bütün bu karanlık dehlizden çıkarmamız lazım. O bakımdan 6'lı masada, 6 muhalefet lideri ile başlatmış olduğumuz süreç ülke için önemlidir. Psikolojik olarak halkımıza büyük güven vermiştir. O masa etrafında bütün bunları konuşarak Türkiye için en doğru karar neyse onu hep birlikte alacağız."

Cumhurbaşkanı adayı olacak isim konusunda görüş alışverişinde bulunmadıklarını aktaran Davutoğlu, "Liderlerle bu konuları konuşmadan isimler üzerine fikir beyan etmeyi, isimler üzerine yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Günü geldiğinde kriterleri doğru tespit edilmiş bir şekilde inşallah 6 genel başkan ortak aday konusunda, ortak akılla harekete edecek ve en uygun ismi hep beraber belirlemeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

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