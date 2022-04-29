KIRKLARELİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Davutoğlu, iftar programı öncesi sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti.

Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında konuşan Davutoğlu, Kırklarelili vatandaşlarla ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm Türkiye'yi karış karış gezdiğini ifade eden Davutoğlu, "Gelecek Partisinin size taahhüdü şudur, bu bereketli Trakya topraklarını daha bereketli kılmak üzere kur korumalı mevduat değil, kur korumalı ürün fiyatı söyleyeceğiz. Kur korumalı maliyet fiyatı söyleyeceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, temiz siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti.

Parti olarak iddialı olduklarını kaydeden Davutoğlu, "Bütün Türkiye'de iddialıyız ama Trakya'da özellikle iddialıyız çünkü Trakya insanı bilinçlidir, at gözlüğü takmaz, eleştirel bakar, dikkatlidir, özenlidir." dedi.

Partisine katılanlara rozet takan Davutoğlu, daha sonra çay bahçesinde gençlerle bir araya geldi.

