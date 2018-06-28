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DC United Wayne Rooney ile sözleşme imzaladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Manchester United kariyerini noktalayıp yetiştiği kulüp Everton'a giden Wayne Rooney'nin yeni takımı Amerikan MLS Ligi takımı DC United oldu.

DC United Wayne Rooney ile sözleşme imzaladı!

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, İngiltere'nin Everton takımından Wayne Rooney'yi transfer etti.

DC United Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Rooney ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada transferin mali detaylarına yer verilmedi.

ABD basınında, Rooney'nin DC United'dan alacağı 13 milyon dolar maaş ile kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacağı öne sürüldü.

Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında Manchester United forması giydikten sonra eski takımına dönmüştü.

Geçen sezon Everton ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
DC United wayne rooney

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