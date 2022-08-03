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DDK'den 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu

03.08.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DDK'den 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.

DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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2022 kpss lisans ddk

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