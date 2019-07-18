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De Ligt resmen Juventus’ta

İTALYA HABERLERİ  | 18.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Juventus, Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt’i resmen transfer ettiğini duyurdu.

De Ligt resmen Juventus’ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt’i resmen transfer ettiğini duyurdu. İtalya’da son 8 yıldır şampiyon olan ve yeni sezona da iddialı girmeye hazırlanan Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax ile 19 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmaya göre Juventus, De Ligt için Ajax’a 5 yılda ödenmek üzere 75 milyon avro ve 10,5 milyon avro ek ödeme yapacak.

Kulüp açıklamasında, genç oyuncuyla yapılan sözleşmenin 30 Haziran 2024’e kadar geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada, De Ligt’in 2016-17 sezonunda profesyonel olduğu Ajax’ta bugüne kadar 117 maçta forma giydiği, 13 gol attığı bunlardan 10’unun kafa golü olduğuna dikkat çekildi. De Ligt, Juventus’a transferini bitirmek için önceki gün Torino’ya gelmiş, dün de sağlık kontrolünden geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Matthijs de Ligt İtalya Birinci Futbol Ligi serie a

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