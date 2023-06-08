DEAŞ mensupları ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri elde edilen toplam 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 9 şahıs yakalandı.

Firari şahsın yakalanması amacıyla çalışmalara devam ederken, elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri çerçevesinde Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

