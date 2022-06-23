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DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

23.06.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü bağlantılı 27 kişi ile bir tüzel kişi, El Kaide bağlantılı 2 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Obid Alyousef, Yaman Alhasan, Mohamad Azram, Muhammed Bereket, Nuri Alahhmed, Omar Qabaleh, Ahmad Zaher Muhanna, Abdurrahman Abdulkarem, Mohammad Alnasser, Ahmad Sahwan, Abdulkadir Khatib, Ammar Salo, Şadi Salo, Muhammed Salo, Mohamad Zakaria Alabdullah Alrazouk, Ahmet Karaağaç, Ubeyde Yiğitbaşı, Ahmet Elsaid, Turgut Küçükefe, Delal Abdullatif Aluç, Mehmet Zeki Yıldız, Yunus Emre Sakarya, Mohammed Raed Kaka, Hussam Jamous, Fatma Özdemir, İbrahim Bahsiti, Bakhtiiar Abdurashidov olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti. yer aldı.

Mal varlığı dondurulan El Kaide Terör Örgütü bağlantılı gerçek kişiler ise Mahmoud Jalab ve Emrah Kuşçu oldu.

Öte yandan, söz konusu kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalması sonucu daha önce mal varlığı dondurulan İsmail Bayaltun'un (Soylu) mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.

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