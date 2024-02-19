YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-4" operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-4" operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

AA AA
19.02.2024 15:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Hatay'da düzenlenen "Bozdoğan-4" operasyonlarında, 5'i yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçları kapsamında "Bozdoğan-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." vurgusu yapan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan, 'Firdevse Talip Olanlar' isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara 'infak' adı altına para topladıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne Meriç Nehri’nde milyonluk çökme: 625 beton mikseri doldurmuştu, enkaz olduEdirne Meriç Nehri’nde milyonluk çökme: 625 beton mikseri doldurmuştu, enkaz oldu
Antalya’da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyorAntalya’da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyor
Sanatçılıktan mahalle muhtar adaylığınaSanatçılıktan mahalle muhtar adaylığına
Anahtar Kelimeler:
Hatay İstanbul DEAŞ

Ankara Namaz Vakitleri 20 Şubat Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:30
Öğle
13:08
İkindi
16:06
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Salı

Güneş eczanesi
Akyurt
Beştepe şen eczanesi
Yenimahalle
Bereket eczanesi
Yenimahalle
Cankara eczanesi
Haymana
Kayiran eczanesi
Ayas
Mega eczanesi
Mamak
Levent eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.