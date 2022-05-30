DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca, 27 zanlıyı yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

