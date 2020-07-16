YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. DEAŞ’lı 3 kardeş tutuklandı

DEAŞ’lı 3 kardeş tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 21:42 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye’de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan terör operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeş tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları, Suriye’de silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 kardeşe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda A.E., H.E. ve A.E., yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Mustafa Keskin'in ailesine acı haber verildi

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Mustafa Keskin'in ailesine acı haber verildi

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.