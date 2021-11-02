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DEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için 200 kilogramlık direği omuzlarında 1,5 kilometre taşıdı

02.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEDAŞ ekipleri arızayı gidermek için 200 kilogramlık direği omuzlarında 1,5 kilometre taşıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yanarak devrilen elektrik direğini değiştirmek için Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri 200 kilogram yeni direği omuzlarında 1,5 kilometre taşıdı.

İlçeye bağlı Ovabağ kesici ölçü kabininden Gümüştaş ve Biramehmetağa Mahallelerine elektrik enerjisi sağlayan iletim hattında sağanak sonucu arıza yaşandı.

Arıza nedeniyle yanan ahşap direk devrilince, 2 mahallede 130 aboneye enerji sağlayan iletim hattı da koptu.

Ekipler, olayın haber alınmasının ardından olumsuz hava koşullarına rağmen en kısa sürede ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaktaki arıza bölgesine ulaştı.

Arızanın yaşandığı yere araçla ulaşım sağlanamaması nedeniyle ekip, 200 kilogramlık direği omuzlayarak kayalık arazide taşıdı.

Yaklaşık 1,5 kilometre taşınan ağaç direk, yanarak devrilen eski direk ile değiştirildi.

Ekip, hattı da onararak bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı.

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