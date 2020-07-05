Dede olan Acun Ilıcalı hastane çıkışı konuştu! 'Tarifi olmayacak bir duygu'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Banu Ilıcalı kızına Begüm ismini verdi. Acun Ilıcalı, hastane çıkışı Snob Magazin'e konuştu.

İlk kez dede olan Acun Ilıcalı, hastane çıkışı etrafa neşe saçtı.

Ilıcalı, yaşadığı mutluluğu, "Allah herkese nasip etsin. Kızım Banu da çok mutlu. Tarifi olmayacak bir duygu. Beni güzel bir yerde yakaladınız. Sizi öpüyorum" sözleriyle ifade etti.

Ilıcalı, kendisini bekleyen araca bindikten sonra evinin yolunu tuttu.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.

