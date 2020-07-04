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Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan bebeğin ismi Begüm oldu.

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı

Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.

BEBEĞİN İSMİ BEGÜM

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.

ACUN ILICALI'NIN YEĞENİ MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu.

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"BEBEKSİN DAHA BENİM İÇİN"

Hamilelik sürecini basından uzak tutan Ilıcalı, önceki gün babası ve kız kardeşleriyle yemek yedi. Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Banu Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Bebeksin daha benim için melek yüzlüm" notunu düştü.

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