DeFacto, enerjik ve konforlu bir ev stili sunuyor

İSTANBUL (AA) - DeFacto, canlı renklerle tasarladığı ev giyim modelleriyle günün her anına renk katıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, global moda markası DeFacto, ev giyiminde konforu ve şıklığı bir arada arayanlar için tasarladığı modellerle rahat bir görünüm sunuyor.

Pamuklu kumaştan üretilmiş şort takımlar, pamuklu müslin kumaştan sırt dekolteli parçalar, tulumlar, askılı bluzlar evde yaşamı şık hale getirmek isteyenlerin tercihi olacak.

