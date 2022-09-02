Defalarca kez aldatılmıştı! Emily Ratajkowski kocasını terk etti

4 yıl önce nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, flaş bir karar aldı.

Ratajkowski, önceki gün New York'ta eşiyle birlikte yaşadığı ortak daireden taşınırken objektiflere yansıdı.

Nakliyeciler, 31 yaşındaki modelin mobilyalarını, kıyafetlerini ve diğer eşyalarını Manhattan'daki dairelerinden çıkarırken görüldü. Siyah bir tulum giyen ve alyansını takmadığı dikkat çeken Ratajkowski ise apartmandan bir saksı bitkisini çıkardı.

Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği ortaya çıkmıştı.



