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Defalarca kez aldatılmıştı! Emily Ratajkowski kocasını terk etti

02.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında evlendiği oyuncu Sebastian Bear McClard tarafından aldatılan Emily Ratajkowski, geçtiğimiz gün New York'ta eşiyle birlikte yaşadığı daireden taşınırken objektiflere yansıdı. Güzel model aldatılma olayı patlar patlamaz boşanma kararı almıştı.

Defalarca kez aldatılmıştı! Emily Ratajkowski kocasını terk etti

4 yıl önce nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, flaş bir karar aldı.

Ratajkowski, önceki gün New York'ta eşiyle birlikte yaşadığı ortak daireden taşınırken objektiflere yansıdı.

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Nakliyeciler, 31 yaşındaki modelin mobilyalarını, kıyafetlerini ve diğer eşyalarını Manhattan'daki dairelerinden çıkarırken görüldü. Siyah bir tulum giyen ve alyansını takmadığı dikkat çeken Ratajkowski ise apartmandan bir saksı bitkisini çıkardı.

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Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği ortaya çıkmıştı.

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