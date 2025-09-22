Defne Kurt'tan Tarihi Başarı! Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya ve Şampiyona Rekoru

Milli Para Yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Milli para yüzücümüz Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. Kadınlar 50 metre serbest stil S10 kategorisinde mücadele eden Kurt, 27.21'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalyayı boynuna taktı. Bu muazzam performans, hem Defne Kurt'un azminin ve yeteneğinin bir göstergesi, hem de Türk sporunun uluslararası arenadaki yükselişinin bir kanıtı oldu.

Defne Kurt'un bu başarısı, sadece bir spor müsabakasında kazanılan bir madalya değil, aynı zamanda engelleri aşmanın, imkansızı başarmanın ve hayallerin peşinden koşmanın sembolü olarak da büyük önem taşıyor. Kurt'un azmi ve başarısı, tüm engelli bireyler için ilham kaynağı olurken, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI!

Şampiyonanın başından beri büyük bir özveriyle hazırlanan Defne Kurt, elemelerde gösterdiği üstün performansla finalde de iddialı olduğunu kanıtlamıştı. Finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan Kurt, Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Bu tarihi an, Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılandı ve Defne Kurt'un başarısı, tüm ulusal basında geniş yer buldu.

Defne Kurt'un antrenörü, sporcusunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Defne, uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlanıyordu. Disiplinli çalışması ve azmi sayesinde bu başarıyı elde etti. Onunla gurur duyuyorum," dedi. Antrenör, ayrıca Defne Kurt'un gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri de Defne Kurt'u tebrik ederek, "Defne'nin bu başarısı, Türk para sporunun ne kadar geliştiğinin bir göstergesi. Kendisini ve antrenörünü tebrik ediyoruz. İnşallah gelecekte daha nice madalyalar kazanarak ülkemizi gururlandırmaya devam edecektir," şeklinde açıklama yaptı.

Defne Kurt'un Dünya Şampiyonası'ndaki bu tarihi başarısı, Türk spor camiasında büyük bir sevinç yaratırken, sporun birleştirici ve ilham verici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kurt'un azmi ve başarısı, gelecekteki sporcular için örnek teşkil ederken, Türkiye'nin uluslararası arenadaki spor başarılarının artarak devam edeceğinin de bir işareti oldu.