Defne Samyeli'den sonra Deren Talu'dan da paylaşım geldi

Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda ABD'ye uçmuştu. Houston'da arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı, ardından da Miami'ye geçmişti. Güzel havayı fırsat bilen Samyeli, güneşin ve denizin tadını çıkarmıştı.

48 yaşındaki Defne Samyeli, bu kez soluğu New York'ta aldı. Baştan aşağı siyah giymeyi tercih eden Samyeli, kombinini aynı renk güneş gözlüğü ve botu ile tamamladı. Şarkıcı, ardından New York caddelerinde objektif karşısına geçti.

Verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan Samyeli daha gündemden düşmeden kızı da süper minisiyle verdiği pozları paylaşınca olay oldu.

Deren Talu siyah süper mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Akıncı dizisinde rol alan Talu'ya "Annesine bak kızını al", "Annesinin kızı", "Annesiyle yarışır" gibi yorumlar yapıldı.

