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Defne Samyeli'den sonra Deren Talu'dan da paylaşım geldi

12.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu New York'ta aldı. Tatilinden kesitleri Instagram'dan paylaşan Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da annesinden sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Defne Samyeli'den sonra Deren Talu'dan da paylaşım geldi

Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda ABD'ye uçmuştu. Houston'da arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı, ardından da Miami'ye geçmişti. Güzel havayı fırsat bilen Samyeli, güneşin ve denizin tadını çıkarmıştı.

48 yaşındaki Defne Samyeli, bu kez soluğu New York'ta aldı. Baştan aşağı siyah giymeyi tercih eden Samyeli, kombinini aynı renk güneş gözlüğü ve botu ile tamamladı. Şarkıcı, ardından New York caddelerinde objektif karşısına geçti.

Defne Samyeli New York caddelerinde poz verdi!Defne Samyeli New York caddelerinde poz verdi!

Verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan Samyeli daha gündemden düşmeden kızı da süper minisiyle verdiği pozları paylaşınca olay oldu.

Ekran Alıntısı

Deren Talu siyah süper mini elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Akıncı dizisinde rol alan Talu'ya "Annesine bak kızını al", "Annesinin kızı", "Annesiyle yarışır" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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Anasına bak kızını al boşuna dememişler.

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