Defne Samyeli nemlendirici kremin fiyatına isyan etti! "Maaş öder gibi"

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Ünlü ismin kendi Youtube kanalında paylaştığı bir videoda nemlendiri krem fiyatlarına isyan etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Youtube kanalında 43 bine yakın abonesi bulunan ünlü isim, buradan takipçilerine güzellik ve bakımla ilgili ipuçları veriyor.

Son videosunda ''Cilt için yüksek fiyatlı ürünler mi yoksa evde yapılan doğal maskeler mi etkilidir?" sorusu üzerine konuşan ünlü isim, kozmetik ürünlerinin fahiş fiyatlara satılmasına isyan etti.

Samyeli ''Hepsini denedim, hepsinden de aynı sonucu aldım. Yüksek bütçeli krem harcamalarına çok fazla inanmıyorum. Günümüzde her şey çok pahalı oldu. Bir parça nemlendiricinin ucuzu bin TL'den başlıyor, çok yüksek markaların kremleri ise 5 bin TL'den başlıyor. Maaş öder gibi krem almak gerekli mi bilmiyorum. O kremi aldıktan sonra insanın içine çok oturursa cildinize fayda sağlamaktansa psikolojinize zarar verecekse hiç önermiyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

