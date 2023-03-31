Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kar üstünde mayolu pozlar! 'Hiç anlamaz üşütürsün'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık adından söz ettiyor.

Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz'la ayrılığı gündem olan Deren Talu'nun bu defa kar üstünde mayolu pozları dikkat çekti.

Güzelliği ve fiziğiyle çok beğenilen Deren Talu'nun iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri; 'Hiç anlamaz üşütürsün', 'Harikasın', 'Anasının kızı', 'Çarpıcı' gibi yorumlarda bulundular.

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır.

Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.)

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.



