MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kar üstünde mayolu pozlar! 'Hiç anlamaz üşütürsün'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kar üstünde mayolu pozlar! 'Hiç anlamaz üşütürsün'

31.03.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Deren Talu'nun uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz'la ayrılığının yankıları devam ederken kar üstünde mayolu pozları sosyal medyayı salladı. Talu'nun iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kar üstünde mayolu pozlar! 'Hiç anlamaz üşütürsün'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık adından söz ettiyor.

Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz'la ayrılığı gündem olan Deren Talu'nun bu defa kar üstünde mayolu pozları dikkat çekti.

Deren Talu 1

Güzelliği ve fiziğiyle çok beğenilen Deren Talu'nun iddialı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri; 'Hiç anlamaz üşütürsün', 'Harikasın', 'Anasının kızı', 'Çarpıcı' gibi yorumlarda bulundular.

Deren Talu 2

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır.

Deren Talu 3

Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.)

Deren Talu 4

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Deren Talu 5

Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.

Deren Talu 6

Deren Talu

Deren Talu 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..."Sütyensiz pozlar büyük tepki çekti! "Her şeyi göreceksek..."
O partiden milletvekilliği teklifi gitti! O partiden milletvekilliği teklifi gitti!
Eski formuna geri döndü! Güzelliğiyle mest ettiEski formuna geri döndü! Güzelliğiyle mest etti
Anahtar Kelimeler:
Baran Tınaz Defne Samyeli Deren Talu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Son ankette Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı!

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.