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  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

11.09.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Defne Samyeli, kendi pozlarının yanı sıra kızı Deren Talu'nun pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Samyeli'nin kızı Deren Talu, bu defa göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Talu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

Defne Samyeli'nin, 25 yaşında Deren Talu adında bir kızı bulunuyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Deren Talu hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Deren Talu, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!)

O pozları hem hikaye kısmından hem de gönderi olarak paylaştı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Amerika doğumlu Deren Talu eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde tamamladı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Son zamanlarda pozlarıyla bir hayli konuşuluyor.

2Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

İşte iddialı pozlarından bazıları...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!

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Defne Samyeli Deren Talu yaşında
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