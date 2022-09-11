Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!)

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Talu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

Defne Samyeli'nin, 25 yaşında Deren Talu adında bir kızı bulunuyor.

Deren Talu hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Deren Talu, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

O pozları hem hikaye kısmından hem de gönderi olarak paylaştı.

Amerika doğumlu Deren Talu eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde tamamladı.

Son zamanlarda pozlarıyla bir hayli konuşuluyor.

İşte iddialı pozlarından bazıları...





