Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu derin yırtmacıyla poz verdi

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla sık sık magazin gündeminde olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu yeni paylaşımlar yaptı.

Annesi Defne Samyeli'nin sahneye çıktığı geceye iddialı kıyafetiyle gelen Derin Talu tüm dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşına bastıktan sonra sınırları zorlayan tarzıyla sık sık gündem olan Talu geçtiğimiz günlerde oyuncu ve model olmak istediğini söylemişti.

Bir süre önce bir marka için pozlar da veren Derin Talu kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlarla takipçilerinin dikkatini çekti.

Üst üste pozlarını paylaşan Samyeli'nin kızına "Annesinin kanatları altında yürümeye çalışıyor", "Annesinin izinde" yorumları yağdı.



