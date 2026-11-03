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Özge Özpirinçci'den dizi sektöründeki krize sert çıkış!

Oyuncu Özge Özpirinçci, dizi sektöründe reklam gelirlerinin azalmasıyla gündeme gelen ekonomik krize ilişkin sessizliğini bozdu. Başrol oyuncularının ücretlerinde indirime gitmesinin çözüm olmayacağını savunan Özpirinçci, binlerce kişinin geçimini sağladığı sektörde yaşanan sorunların yalnızca oyuncuların fedakarlıkları üzerinden değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci'den dizi sektöründeki krize sert çıkış!
Sariye Nur Dönmez

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, televizyon dizilerinde yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Reklam bütçelerindeki düşüşün sektöre etkilerini değerlendiren Özpirinçci, yaşanan sorunların yalnızca başrol oyuncularının ücretlerinden feragat etmesiyle çözülemeyeceğini belirtti.

"BİNLERCE İNSANIN EKMEK TEKNESİ OLAN BİR SEKTÖR"

Özge Özpirinçci den dizi sektöründeki krize sert çıkış! 1

Dizi sektöründe yaşanan ekonomik sorunların magazin gündeminin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özpirinçci, sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığına dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir magazin malzemesi olabilecek bir konu değil. Binlerce insanın ekmek teknesi olan bir sektör."

Özge Özpirinçci den dizi sektöründeki krize sert çıkış! 2

"SADECE BAŞROLLERİN İNDİRİM YAPMASIYLA ÇÖZÜLECEK BİR KONU DEĞİL"

TV100'ün haberinne göre,ekonomik sıkıntıların aşılması için başrol oyuncularının ücretlerinde indirime gitmesinin yeterli olmayacağını ifade eden Özpirinçci, çözümün yalnızca oyunculardan beklenmesine karşı çıktı.

Özpirinçci, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Dolayısıyla bunun sadece başrollerin indirim yapması ya da gelecek sezon zam yapmamasıyla çözülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Fedakârlık olarak adlandırılmasını da doğru bulmuyorum."

Oyuncunun açıklamaları, reklam bütçelerindeki düşüşün dizi sektöründe yarattığı ekonomik sorunları ve bu sorunların çözümünde oyunculara yüklenen sorumluluğu yeniden gündeme taşıdı.

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Özge Özpirinçci reklam
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