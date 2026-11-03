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Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk aynı filmde buluşuyor!

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. “Bazı Aşklar Yarım Kalır” filminde Ela karakterine hayat verecek olan Aktaş, başrolü Oktay Çubuk ile paylaşacak. Çekimlerine iki hafta içinde başlanması planlanan, dram ve gençlik türündeki filmin ocak ayında sinemaseverlerle buluşması bekleniy

Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk aynı filmde buluşuyor!
Sariye Nur Dönmez

Genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk, yeni bir beyaz perde projesinde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor. Dram ve gençlik türündeki “Bazı Aşklar Yarım Kalır” filmi, geçmişin izlerini silmeye çalışan iki gencin yollarının kesişmesiyle başlayan aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk aynı filmde buluşuyor! 1

Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturacak. Çekimlerine iki hafta içinde başlanması planlanan yapımdaNilsu Berfin Aktaş, Ela karakteriyle izleyici karşısına çıkarken Oktay Çubuk ise Ayaz karakterine hayat verecek.

Oyuncu kadrosunda Melis Kızılaslan da anne rolüyle yer alacak.

Nilsu Berfin Aktaş ve Oktay Çubuk aynı filmde buluşuyor! 2

GEÇMİŞİN ACILARIYLA BAŞLAYAN BİR AŞK HİKÂYESİ

Filmin hikâyesi, geçmişte yaşadıkları acıları geride bırakmaya çalışan Ela ve Ayaz'ın karşılaşması etrafında şekillenecek.

Yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir yolculuğa çıkan iki gencin hayatında, beklenmedik bir aşkın kapıları aralanacak.

OCAK AYINDA VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dram ve gençlik unsurlarını bir araya getiren “Bazı Aşklar Yarım Kalır” filminin ocak ayında sinemaseverlerle buluşması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sinema Nilsu Berfin Aktaş
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