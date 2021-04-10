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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu pozlarıyla gündem oldu

10.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu yaşına rağmen verdiği pozlarla gündemden düşmüyor.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu pozlarıyla gündem oldu

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla ilgi odağı oldu.

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17 yaşındaki Derin Talu geçtiğimiz günlerde lise mezuniyeti fotoğrafı ile dikkat çekmiş "Bu nasıl liseli?" yorumları yapılmıştı. Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu.

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu son olarak dekolteli pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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