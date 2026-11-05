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Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi! Nikah kareleri geldi

Oyuncu çift Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, evlendiklerini açıkladı. İkili, "Artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" ifadeleriyle mutluluklarını paylaştı

Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi! Nikah kareleri geldi
Öznur Yaslı İkier

'İftarlık Gazoz', 'Vatanım Sensin' ve 'Zaferin Rengi' gibi birçok yapımda rol alan Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile hayatını birleştirdi.

Çift, evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Bayraktar ile Önemli, 24 Eylül'de sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi! Nikah kareleri geldi 1

Çift, Galata Köprüsü'nde verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi! Nikah kareleri geldi 2

"SİZLERE BUNU DUYURMANIN ZAMANI GELDİ"

Ünlü çift, paylaşımlarına "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" ifadelerini not düştü.

Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli evlendi! Nikah kareleri geldi 3

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