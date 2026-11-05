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Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Böyle veda etti

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yarın 145. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü öncesi bir veda haberi daha geldi. Fenomen dizide Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman projeye veda ettiğini duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Böyle veda etti
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü ses getiren dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamış ve ertelenmişti.

Dizinin heyecanla beklenen 145. bölümü henüz yayınlanmadan bir ayrılık haberi daha geldi. Kızılcık Şerbeti'nde Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman projeye veda ettiğini duyurdu.

Danışman, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, Hilal’i ve onun hikâyesini var eden kıymetli senaristler ile ekibine gönülden teşekkür ederim. Bir karaktere hayat veren ilk şey, onu hayal eden ve hikâyesini yazan kalemdir."

Kızılcık Şerbeti nde bir ayrılık daha! Böyle veda etti 1

"Hilal’i benimle buluşturan, ona bir dünya ve bir ruh kazandıran bu değerli emeğin benim için yeri çok özel. Bu yolculukta bana eşlik eden, sevgisini ve desteğini hissettiren siz kıymetli izleyicilerimize; birlikte yol aldığım tüm ekip arkadaşlarıma, kamera arkasında ve önünde emeği olan herkese, yapımımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

Kızılcık Şerbeti nde bir ayrılık daha! Böyle veda etti 2

'ŞİMDİ VEDA ZAMANI'

"Şimdi Hilal’e veda etme zamanı… Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle... Hoşça kal Hilal..."

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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