Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha! Böyle veda etti

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her bölümü ses getiren dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamış ve ertelenmişti.

Dizinin heyecanla beklenen 145. bölümü henüz yayınlanmadan bir ayrılık haberi daha geldi. Kızılcık Şerbeti'nde Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman projeye veda ettiğini duyurdu.

Danışman, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, Hilal’i ve onun hikâyesini var eden kıymetli senaristler ile ekibine gönülden teşekkür ederim. Bir karaktere hayat veren ilk şey, onu hayal eden ve hikâyesini yazan kalemdir."

"Hilal’i benimle buluşturan, ona bir dünya ve bir ruh kazandıran bu değerli emeğin benim için yeri çok özel. Bu yolculukta bana eşlik eden, sevgisini ve desteğini hissettiren siz kıymetli izleyicilerimize; birlikte yol aldığım tüm ekip arkadaşlarıma, kamera arkasında ve önünde emeği olan herkese, yapımımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

'ŞİMDİ VEDA ZAMANI'

"Şimdi Hilal’e veda etme zamanı… Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle... Hoşça kal Hilal..."