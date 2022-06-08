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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı! Sosyal medyayı ikiye böldü

08.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

Ekran görüntüsü 2022-06-08 080742

Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Ekran görüntüsü 2022-06-08 080753

Konserin bir kısmında iki aşamada eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

Ekran görüntüsü 2022-06-08 080845

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Defne Samyeli'nin konser görüntülerini beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

Ekran görüntüsü 2022-06-08 080632


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Defne Samyeli
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