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Defne Samyeli tatil dönüşü sahnede! Cesur tercih

14.12.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir tatilde olan ve tatil pozlarıyla gündeme gelen Defne Samyeli bir derginin kutlama yemeğinde sahne aldı. Defne Samyeli'nin sahne için yine cesur bir tercihte bulunması gözlerden kaçmadı.

Defne Samyeli tatil dönüşü sahnede! Cesur tercih

Bir süredir Kosta Rika'da tatilde olan ve buradan yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekeh 49 yaşındaki Defne Samyeli ayağının tozuyla ülkeye döndü.

Bir süredir şarkıcılık kariyerine ağırlık veren Defne Samyeli bir derginin davetinde sahneye çıktı. Sahnede cesur elbiseler tercih eden Samyeli'nin derin göğüs dekolteli elbisesi olay oldu.

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Şarkı söylediği anlar sosyal medyadan paylaşılan Samyeli, yine çok konuşuldu. Şarkıcının iddialı elbisesini bazı takipçileri beğenirken bazı takipçiler ise fazla dekolteli buldu.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı hayranlarının iddiası ise fazla dekolteden neredeyse Samyeli'nin hareket edemediği yönündeydi. Sosyal medyada takipçiler "Açılır korkusuyla kıpırdayamıyor" yorumlarında bulundu.

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Bu yorumların tersine olumlu yorumlar da vardı. Samyeli'nin yaşına rağmen iddialı tarzına "Çok yakışmış" yorumları da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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