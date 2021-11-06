Defne Samyeli transparan elbisesiyle sahnedeydi! Kızı Derin Talu en önden izledi

Defne Samyeli önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah transparan elbisesiyle olay olan Defne Samyeli’yi kızı Derin Talu en ön masadan izledi.

Gecenin açılışını yapan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, mekanda nostalji rüzgarları estirdi.

Gecenin assolisti 49 yaşındaki Defne Samyeli sahneye Raşit Bağzıbağlı imzalı iddialı elbisesiyle çıkarak hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi.

Snob Magazin’in haberine göre; Gazino konseptiyle ilk kez sahne alan assolist Defne Samyeli, “Eski gazino günleri aklıma geldi, Yeşilçam filmlerindeki gibi” diyerek heyecanını dile getirdi.

Konuklar arasında yer alan Derin Talu, annesi Defne Samyeli'yi en ön masada izleyerek gece boyunca eğlendi.

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun...

Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.



