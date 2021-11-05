Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan küçük kızı Derin Talu, bir kafade sevgilisiyle öpüşürken tv100 kamerasına yakalandı.

Görüntülendiğini fark eden Talu ve erkek arkadaşı mekanı hemen terk etti.

Talu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, erkek arkadaşı da hızlı adımlarla kafeden ayrıldı.



ANNESİ DESTEK VERDİ

Derin Talu'nun geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği cesur pozları değerlendiren Samyeli, "Yaşıtlarının yaptığı her hangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Ben 7 yaşındaydım ilk televizyona çıktığım zaman.



