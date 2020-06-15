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  4. Defne Samyeli'yi kızdıran Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sorusu

Defne Samyeli'yi kızdıran Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra kendi içine dönen Defne Samyeli annesiyle görüntülendi. Ünlü oyuncuya Yılmaz'ın yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya sorulunca Samyeli yanıt vermedi. Samyeli'ye ayrıca Umut Evirgen de soruldu.

Defne Samyeli önceki gün annesi Sendegül Samyeli’yi Nişantaşı’ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Samyeli muhabirlerin sorularına yanıt vermek için durunca gelen sorular ünlü oyuncuyu kızdırdı. Samyeli "başka insanları bana sormayın, benimle ilgili soracaksanız sorun" diyerek tepki gösterdi.

Samyeli'ye önce “Tuğba Büyüküstün’ün Umut Evirgen’den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu soruldu. Ardından ise Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri soruldu.

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Samyeli bu sorulara yanıt vermek istemedi ve "Gündem değişti. Sizin gündeminiz değişmedi. Benimle ilgili sorular soracaksanız devam edelim konuşmaya. Başka insanları soracaksanız anlaşma bozulur. Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum" yanıtını verdi.


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