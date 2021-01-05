Değerine değer kattılar! Künefe 24 ayar altınla kaplandı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen Hatay’ın coğrafi işaret tescil belgesine sahip tatlısı künefe, saf altın ile kaplandı.

Mustafa Karabay altın ile yapılan gıdaların revaçta olduğunu ve kendilerinin de buradan yola çıkarak altın ile künefeyi birleştirdiklerini belirterek “Hatayımızın değerlerinden bir tanesi olan künefeye daha da değer katmak istedik. 24 ayar altın varak ile altın künefemizi dikkat çekmek için yaptık. Dikkat de çekeriz inşallah, çünkü altın çok değerlidir, altın künefemizi, Hatayımızın künefesini Türkiye’ye duyurmak için böyle bir girişimde bulunduk. Altın etler, çaylar, kahveler gibi gıdalarda altın kullanılıyor. Altın revaçta olduğu için bu da yenilebilir 24 ayar altın. Biz de dünyada ilk defa künefede altını denedik ve de çok güzel oldu” dedi.

24 AYARLA KAPLANDI PORSİYONU 150 TL

Bir porsiyon künefenin 150 gram olduğunu ve yaklaşık 10 miligramlık altın kullandıklarını belirten Karabay “Her porsiyonda 150 gram künefemiz, 75 gram peynirimiz var, üzerinde de yaklaşık 10 miligram saf 24 ayar altın katıyoruz. Bu şekilde müşterilerimize sunmaya çalışacağız. Tabi bu altın künefe her zaman yenmez. Müşterilerimiz bunu özel günlerde, yıl dönümlerinde, doğum günlerinde güzel bir şekilde değerli gördükleri insanlara, sevdiklerine takdim edebilirler” dedi.